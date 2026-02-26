Рейтинг@Mail.ru
В Твери заложили первый камень в основание завода компонентов для ВСМ
14:38 26.02.2026
В Твери заложили первый камень в основание завода компонентов для ВСМ
В Твери заложили первый камень в основание завода компонентов для ВСМ

БЕЛГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заложил символический камень в основание нового корпуса промтехнопарка "КСК", где будут производить комплектующие для высокоскоростных железнодорожных магистралей, сообщила пресс-служба регионального правительства в Мах.
В церемонии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и министр по промышленности Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
"Сегодня закладывается первый камень в новое производство компонентов для высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". Это проект, одобренный президентом, уникальный, аналогов которому нет в мире", – цитирует пресс-служба Королева.
"Он даёт мощный импульс для развития промышленности, создания современных рабочих мест и новых компетенций в нашем регионе", - добавил он.
Королев отметил, что проект укрепит статус Тверской области как центра отечественного транспортного машиностроения, а партнерство в рамках Евразийской экономической комиссии объединило Россию, Белоруссию и Армению для его реализации. Глава региона подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку новому высокотехнологичному объекту.
Как подчеркнули в пресс-службе, новые мощности на площадке "КСК" позволят выпускать широкий ассортимент уникальной продукции для первого российского высокоскоростного поезда и другого железнодорожного транспорта.
Проект, реализуемый ООО "НПО "Вояж" с применением механизмов финансового содействия ЕАЭС, предусматривает создание около 300 рабочих мест. Выпуск продукции планируется начать с 2028 года.
Заголовок открываемого материала