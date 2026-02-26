Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Житель Калуги задержан по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов после публикации в интернете своих интимных снимков, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщило УМВД по Калужской области.

"Сотрудниками уголовного розыска У МВД России по Калуге задержан 28-летний житель областного центра по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов. Оперативники установили, что фигурант самостоятельно делал снимки интимного характера со своим участием, при помощи своего мобильного телефона и публиковал запрещенный контент в открытом сообществе одного из мессенджеров", - говорится в сообщении

По данным УМВД, калужанин утверждает, что за просмотр своих фото денег не получал, а размещал их с целью поиска партнера. В результате проведенной экспертизы установлено, что данные фотографии представляют собой порнографическую продукцию, подчеркивают в полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.