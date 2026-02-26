Рейтинг@Mail.ru
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото - РИА Новости, 26.02.2026
10:28 26.02.2026
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото - РИА Новости, 26.02.2026
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото
Житель Калуги задержан по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов после публикации в интернете своих интимных снимков, ему грозит до шести... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, калуга, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото

В Калуге мужчину задержали по подозрению в обороте порнографических материалов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Житель Калуги задержан по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов после публикации в интернете своих интимных снимков, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщило УМВД по Калужской области.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Калуге задержан 28-летний житель областного центра по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов. Оперативники установили, что фигурант самостоятельно делал снимки интимного характера со своим участием, при помощи своего мобильного телефона и публиковал запрещенный контент в открытом сообществе одного из мессенджеров", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, калужанин утверждает, что за просмотр своих фото денег не получал, а размещал их с целью поиска партнера. В результате проведенной экспертизы установлено, что данные фотографии представляют собой порнографическую продукцию, подчеркивают в полиции.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
"Согласно действующему законодательству санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - информирует УМВД.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
