Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото
Жителю Калуги грозит до 6 лет колонии за публикацию своих интимных фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Житель Калуги задержан по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов после публикации в интернете своих интимных снимков, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщило УМВД по Калужской области.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России
по Калуге
задержан 28-летний житель областного центра по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов. Оперативники установили, что фигурант самостоятельно делал снимки интимного характера со своим участием, при помощи своего мобильного телефона и публиковал запрещенный контент в открытом сообществе одного из мессенджеров", - говорится в сообщении
.
По данным УМВД, калужанин утверждает, что за просмотр своих фото денег не получал, а размещал их с целью поиска партнера. В результате проведенной экспертизы установлено, что данные фотографии представляют собой порнографическую продукцию, подчеркивают в полиции.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
"Согласно действующему законодательству санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - информирует УМВД.