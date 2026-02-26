https://ria.ru/20260226/japonija-2076834403.html
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США - РИА Новости, 26.02.2026
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США
Роль США в обеспечении мира и стабильности международного сообщества остаётся важной, несмотря на различные оценки американской внешней политики, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США
Такаити: роль США в обеспечении мира остается важной