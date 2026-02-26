Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/japonija-2076834403.html
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США - РИА Новости, 26.02.2026
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США
Роль США в обеспечении мира и стабильности международного сообщества остаётся важной, несмотря на различные оценки американской внешней политики, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:30:00+03:00
2026-02-26T11:30:00+03:00
в мире
сша
япония
токио
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20260224/yaponiya-2076309069.html
сша
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, токио, санаэ такаити
В мире, США, Япония, Токио, Санаэ Такаити
Премьер Японии прокомментировала внешнюю политику США

Такаити: роль США в обеспечении мира остается важной

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Роль США в обеспечении мира и стабильности международного сообщества остаётся важной, несмотря на различные оценки американской внешней политики, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
В ходе сессии вопросов и ответов в верхней палате парламента премьера спросили, почему Токио не выражает чёткую позицию по внешней политике США, в частности в отношении Венесуэлы, Кубы или Ирана.
"Мы понимаем, что существуют различные оценки американской внешней политики, однако роль США в обеспечении мира и стабильности международного сообщества остаётся важной", - подчеркнула она в ответ.
Премьер добавила, что Токио положительно воспринимает активную вовлечённость США в международные процессы, в частности в урегулировании ситуации в Газе. Она также сообщила, что на предстоящей встрече лидеров Японии и США в марте планируется подтвердить приверженность стратегическому взаимодействию.
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
24 февраля, 06:29
 
В миреСШАЯпонияТокиоСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала