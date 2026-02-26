Рейтинг@Mail.ru
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
26.02.2026
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
Тренировочный сбор в Италии пошел на пользу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова

Бородавко заявил, что тренировки в Италии пошли на пользу Большунову

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренировочный сбор в Италии пошел на пользу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Большунов в среду выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он стал 27-кратным победителем первенства страны.
"Судя даже по результату "разделки" и по тому, как он провел гонку, видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Он шел по нарастающей, и самый большой отрыв был на финишном отрезке, то есть во второй половине дистанции", - сказал Бородавко.
"Это говорит о хорошем состоянии. Пик формы или нет — знает только он сам. Не будем ограничивать его возможности. Да, он готовился на высоте в Италии, был там на сборе около трех недель и тренировался самостоятельно. Это было как раз в период проведения Олимпийских игр", - отметил Бородавко.
Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. Большунов не был допущен к участию в соревнованиях.
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр
22 февраля, 23:25
 
Спорт Италия Россия Южно-Сахалинск Александр Большунов Юрий Бородавко Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
