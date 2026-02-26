https://ria.ru/20260226/italija-2076809835.html
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
Тренировочный сбор в Италии пошел на пользу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T09:53:00+03:00
2026-02-26T09:53:00+03:00
2026-02-26T09:53:00+03:00
спорт
италия
россия
южно-сахалинск
александр большунов
юрий бородавко
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643560_0:157:3176:1944_1920x0_80_0_0_41fe4dd059f53bd1dd75454640824c5e.jpg
https://ria.ru/20260222/sportsmeny-2076141793.html
италия
россия
южно-сахалинск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643560_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_ba6fa5524588ffb789b1249a5f258d40.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, южно-сахалинск, александр большунов, юрий бородавко, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Южно-Сахалинск, Александр Большунов, Юрий Бородавко, Зимние Олимпийские игры 2026
Бородавко назвал тренировки в Италии плодотворными для Большунова
Бородавко заявил, что тренировки в Италии пошли на пользу Большунову