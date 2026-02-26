https://ria.ru/20260226/irna-2076810950.html
Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке, пишут СМИ
Тегеран передал Вашингтону через Оман свои предложения насчет возможной ядерной сделки, сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2026
Irna: Иран передал США через Оман предложения по возможной ядерной сделке
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости.
Тегеран передал Вашингтону через Оман свои предложения насчет возможной ядерной сделки, сообщает агентство
IRNA со ссылкой на источник.
В четверг в Женеве состоится новый раунд переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье.
"Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в качестве посредника передал это предложение американской стороне. Источник не стал раскрывать корреспонденту содержание предложения", – говорится в сообщении.
Иранское агентство новостей IRNA ранее сообщило, что в среду вечером министр иностранных дел Омана, который является посредником на переговорах, и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили в Женеве мнения и предложения, которые иранская сторона выдвинет для достижения соглашения по иранской ядерной проблеме на основе принципов, согласованных во время предыдущего раунда переговоров.