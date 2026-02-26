Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке, пишут СМИ

В четверг в Женеве состоится новый раунд переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье.

"Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в качестве посредника передал это предложение американской стороне. Источник не стал раскрывать корреспонденту содержание предложения", – говорится в сообщении.

Иранское агентство новостей IRNA ранее сообщило, что в среду вечером министр иностранных дел Омана, который является посредником на переговорах, и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили в Женеве мнения и предложения, которые иранская сторона выдвинет для достижения соглашения по иранской ядерной проблеме на основе принципов, согласованных во время предыдущего раунда переговоров.