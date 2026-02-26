https://ria.ru/20260226/iran-2077020716.html
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США
Иран и США на переговорах в Женеве перешли к обсуждению того, что ляжет в основу соглашения по атому, по ряду вопросов позиции сблизились, есть и противоречия,... РИА Новости, 26.02.2026
иран
сша
женева (город)
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США по некоторым вопросам
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Иран и США на переговорах в Женеве перешли к обсуждению того, что ляжет в основу соглашения по атому, по ряду вопросов позиции сблизились, есть и противоречия, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Весьма серьезно мы перешли к элементам соглашения как в ядерной сфере, так и снятия санкций. По некоторым вопросам мы весьма сблизились, по некоторым остаются противоречия", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Дипломат также сообщил, что стороны должны еще провести консультации в столицах.