МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США - РИА Новости, 26.02.2026
23:45 26.02.2026 (обновлено: 23:53 26.02.2026)
МИД Ирана сообщил о сближении позиций в переговорах с США
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи
© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Иран и США на переговорах в Женеве перешли к обсуждению того, что ляжет в основу соглашения по атому, по ряду вопросов позиции сблизились, есть и противоречия, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Весьма серьезно мы перешли к элементам соглашения как в ядерной сфере, так и снятия санкций. По некоторым вопросам мы весьма сблизились, по некоторым остаются противоречия", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Дипломат также сообщил, что стороны должны еще провести консультации в столицах.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Иран заявил, что не станет вывозить ядерные материалы
