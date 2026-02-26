Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
23:25 26.02.2026
Иран заявил, что не станет вывозить ядерные материалы
Иран не станет вывозить ядерные материалы и отказываться от обогащения урана, оно продолжится в соответствии с потребностями страны, при этом вопрос снижения... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Иран заявил, что не станет вывозить ядерные материалы

Хазрати: Иран не откажется от обогащения урана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран не станет вывозить ядерные материалы и отказываться от обогащения урана, оно продолжится в соответствии с потребностями страны, при этом вопрос снижения Ираном уровня обогащения урана по-прежнему на столе переговоров с США, сообщил глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.
"Переговоры проходят в серьезной атмосфере и входят в стадию обсуждения технических дателей. Обогащение урана продолжится в соответствии с нуждами страны, из Ирана ничего вывозиться не будет", - написал он в соцсети X.
Переговоры с США по атому носят серьезный характер, заявил МИД Ирана
Вчера, 17:17
По его словам, снижение уровня обогащения Ираном урана по-прежнему "на столе переговоров". Тегеран, добавил он, по-прежнему требует снятия санкций.
"Другие варианты, в том числе вопрос разубоживания (снижения уровня обогащения урана - ред.), на столе", - добавил Хазрати.
Хазрати не уточнил, согласились ли США с требованиями Ирана.
Он также заявил, что статья издания Wall Street Journal "не соответствует реальностям переговоров".
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
18 февраля, 12:25
Газета писала, что Вашингтон требует от Тегерана передать весь обогащенный уран в стране Соединенным Штатам. Кроме того, по ее данным, Иран в ходе переговоров с США допускает возможность многолетней приостановки обогащения урана либо его переработку через арабо-иранский консорциум, а США требуют от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта страны.
Ранее в Женеве прошел третий раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Омана. МИД Омана по итогам заявил о "существенном прогрессе", достигнутом во время третьего раунда переговоров между США и Ираном в Женеве при посредничестве султаната, диалог возобновится вскоре после консультаций в столицах.
Иран и США продолжат переговоры после паузы, сообщают СМИ
Вчера, 15:34
 
