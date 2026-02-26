Иран заявил, что не станет вывозить ядерные материалы

ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран не станет вывозить ядерные материалы и отказываться от обогащения урана, оно продолжится в соответствии с потребностями страны, при этом вопрос снижения Ираном уровня обогащения урана по-прежнему на столе переговоров с США, сообщил глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.