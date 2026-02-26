Рейтинг@Mail.ru
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США - РИА Новости, 26.02.2026
23:14 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/iran-2077017721.html
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США - РИА Новости, 26.02.2026
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США
Делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ, сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:14:00+03:00
2026-02-26T23:14:00+03:00
в мире, сша, иран, вена, аббас аракчи, стив уиткофф, магатэ, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Иран, Вена, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МАГАТЭ, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США

В МАГАТЭ со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ, сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Третий раунд консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье завершился в четверг вечером в Женеве.
"Технические группы начнут консультации с понедельника", - сказал он в прямом эфире иранского телевидения.
Он добавил, что консультации пройдут в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
Аракчи также добавил, что иранская сторона изложила США свои конкретные требования и позиции по части снятия санкций с Тегерана.
Переговоры в Женеве впервые прошли в два этапа: стороны, начав переговоры утром, днем взяли паузу для консультаций со столицами, а вечером продолжили обсуждение. В общей сложности переговоры без учета паузы длились около пяти часов.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
В миреСШАИранВенаАббас АракчиСтив УиткоффМАГАТЭПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
