В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США
26.02.2026
В Вене со 2 марта начнутся технические консультации Ирана и США
Делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ, сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.02.2026
