В Женеве завершился третий раунд консультаций США и Ирана
В Женеве завершился третий раунд консультаций США и Ирана - РИА Новости, 26.02.2026
В Женеве завершился третий раунд консультаций США и Ирана
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе завершился в Женеве, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:36:00+03:00
2026-02-26T21:36:00+03:00
2026-02-26T21:41:00+03:00
в мире
сша
иран
женева (город)
сша
иран
женева (город)
В Женеве завершился третий раунд консультаций США и Ирана
В Женеве завершился третий раунд консультаций США и Ирана по ядерному вопросу