Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
Иран на переговорах с США предложил временно заморозить обогащение урана на ограниченный период, заявил телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:47:00+03:00
2026-02-26T17:47:00+03:00
2026-02-26T18:28:00+03:00
в мире
иран
сша
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
иран
сша
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Иран на переговорах с США предложил временно заморозить обогащение урана на ограниченный период, заявил телеканалу Al Jazeera
высокопоставленный иранский источник.
"В нашем предложении утверждается, что мы имеем суверенное право на обогащение, и предлагается временно заморозить обогащение на ограниченный период", - сказал источник.
Согласно источнику, Иран также предлагает "снизить запасы урана до низкообогащенного под контролем МАГАТЭ".
В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.