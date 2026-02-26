Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ

"В нашем предложении утверждается, что мы имеем суверенное право на обогащение, и предлагается временно заморозить обогащение на ограниченный период", - сказал источник.

В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.