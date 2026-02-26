Рейтинг@Mail.ru
17:47 26.02.2026 (обновлено: 18:28 26.02.2026)
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ

Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Иран на переговорах с США предложил временно заморозить обогащение урана на ограниченный период, заявил телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник.
"В нашем предложении утверждается, что мы имеем суверенное право на обогащение, и предлагается временно заморозить обогащение на ограниченный период", - сказал источник.
Согласно источнику, Иран также предлагает "снизить запасы урана до низкообогащенного под контролем МАГАТЭ".
В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве
Вчера, 17:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала