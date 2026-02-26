Рейтинг@Mail.ru
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ
17:35 26.02.2026 (обновлено: 17:46 26.02.2026)
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ
Иран полностью отвергает возможное уничтожение ядерных объектов и отказ от обогащения урана, сообщил иранский высокопоставленный источник катарскому телеканалу... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Бадр Аль-Бусаиди, Стив Уиткофф
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ

Al-Jazeera: Иран отверг возможный отказ от обогащения урана

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Иран полностью отвергает возможное уничтожение ядерных объектов и отказ от обогащения урана, сообщил иранский высокопоставленный источник катарскому телеканалу Al-Jazeera.
США требуют от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта страны, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Принцип отказа навсегда от обогащения урана, уничтожения ядерных объектов и вывоза запасов урана полностью отвергается нами", - сообщил источник.
Ранее в четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве
