Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 26.02.2026 (обновлено: 17:51 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/iran-2076945384.html
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве
Предложения Ирана на переговорах в Женеве в основном касаются снятия санкций и устранения поводов для беспокойства США, сообщил иранский высокопоставленный... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:32:00+03:00
2026-02-26T17:51:00+03:00
иран
в мире
сша
женева (город)
бадр аль-бусаиди
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260226/iran-2076949329.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, сша, женева (город), бадр аль-бусаиди, аббас аракчи, стив уиткофф
Иран, В мире, США, Женева (город), Бадр Аль-Бусаиди, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве

Al-Jazeera: предложения Ирана касаются санкций и поводов для беспокойства США

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Предложения Ирана на переговорах в Женеве в основном касаются снятия санкций и устранения поводов для беспокойства США, сообщил иранский высокопоставленный источник катарскому телеканалу Al-Jazeera.
"Наши предложения в первую очередь касаются снятия санкций и устранения (поводов – ред.) для американского беспокойства. Они содержат технические треки и данные, подтверждающие, что мы не хотим обладать ядерным оружием", - сообщил источник.
Он подчеркнул, что предложений относительно ракетной программы Тегерана на переговорах нет.
В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
Вчера, 17:47
 
ИранВ миреСШАЖенева (город)Бадр Аль-БусаидиАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала