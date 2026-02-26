СМИ узнали, что предложил Иран на переговорах с США в Женеве

СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Предложения Ирана на переговорах в Женеве в основном касаются снятия санкций и устранения поводов для беспокойства США, сообщил иранский высокопоставленный источник катарскому телеканалу Al-Jazeera.
"Наши предложения в первую очередь касаются снятия санкций и устранения (поводов – ред.) для американского беспокойства. Они содержат технические треки и данные, подтверждающие, что мы не хотим обладать ядерным оружием", - сообщил источник.
Он подчеркнул, что предложений относительно ракетной программы Тегерана на переговорах нет.
В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что делегации Ирана и США объявили перерыв на переговорах, которые проходят в Женеве, и вернутся к обсуждениям позднее в этот же день.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.