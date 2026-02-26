Рейтинг@Mail.ru
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ
15:55 26.02.2026
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ
в мире
сша
иран
женева (город)
в мире, сша, иран, женева (город)
В мире, США, Иран, Женева (город)
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США требуют от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В ходе переговоров, которые проходят в Женеве, от переговорщиков со стороны США ожидалось, что они донесут до Ирана то, что ему придется уничтожить три главных ядерных объекта", - пишет СМИ.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ
24 февраля, 15:44
 
В мире США Иран Женева (город)
 
 
