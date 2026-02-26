ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США требуют от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
https://ria.ru/20260226/iran-2076915873.html
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ - РИА Новости, 26.02.2026
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ
США требуют от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:55:00+03:00
2026-02-26T15:55:00+03:00
2026-02-26T15:55:00+03:00
в мире
сша
иран
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260224/iran-2076429231.html
сша
иран
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, женева (город)
В мире, США, Иран, Женева (город)
США потребовали от Ирана уничтожить три главных ядерных объекта, пишет WSJ
WSJ: США на переговорах требуют от Ирана уничтожить три ядерных объекта
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото