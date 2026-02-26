Рейтинг@Mail.ru
Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
13:30 26.02.2026 (обновлено: 16:45 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/iran-2076871184.html
Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси, сообщают СМИ
Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси, сообщают СМИ
Иран и США обмениваются сообщениями на переговорах в Женеве через Оман и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщил иранский источник катарскому телеканалу... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
иран
сша
оман
рафаэль гросси
аббас аракчи
стив уиткофф
магатэ
иран
сша
оман
в мире, иран, сша, оман, рафаэль гросси, аббас аракчи, стив уиткофф, магатэ, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Иран, США, Оман, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МАГАТЭ, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси, сообщают СМИ

Al-Jazeera: Иран и США обмениваются сообщениями через Оман и Гросси

© AP Photo / Foreign Ministry of OmanМинистр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве. 26 февраля 2026
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Foreign Ministry of Oman
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди проводит встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в рамках ирано-американских переговоров в Женеве. 26 февраля 2026
СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Иран и США обмениваются сообщениями на переговорах в Женеве через Оман и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщил иранский источник катарскому телеканалу Al-Jazeera.
"Иран и США обмениваются мнениями благодаря посредничеству Омана и Гросси", - сообщил каналу иранский источник.
Иран готов продолжать переговоры с США по атому столько, сколько нужно, заявил ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Багаи подчеркнул, что переговоры сосредоточены на ядерной тематике, использовании Ираном мирного атома и снятии санкций, стороны, участвующие в диалоге, обсудят детали. Он также отметил, что противоречивые заявления со стороны США не помогают процессу переговоров.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Вэнс выступил с угрозой в адрес Ирана по ядерной программе
Вчера, 04:10
 
В миреИранСШАОманРафаэль ГроссиАббас АракчиСтив УиткоффМАГАТЭПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
