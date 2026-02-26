https://ria.ru/20260226/iran-2076829858.html
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT
26.02.2026
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT
Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану, чтобы убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, пишет в четверг газета The New York...
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T11:42:00+03:00
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости.
Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану, чтобы убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, пишет в четверг газета The New York Times
со ссылкой на американских чиновников.
"Чиновники США
заявляют, что сомневаются в том, что Иран
готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров (Ирана - ред.) пойти на уступки", - говорится в материале издания.
Несмотря на то, что основной целью потенциального удара станет нанесение урона ядерным объектам Ирана, чиновники отмечают, что у такой атаки будет и символический смысл.
"Несколько представителей администрации заявили, что это позволит (президенту США Дональду - ред.) Трампу объявить о победе над старым врагом. Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия", - пишет газета.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями, сообщило, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи
.
Трамп 20 февраля объявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика расценит даже ограниченный удар со стороны США как акт агрессии.