США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану, чтобы убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, пишет в четверг газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Чиновники США заявляют, что сомневаются в том, что Иран готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров (Ирана - ред.) пойти на уступки", - говорится в материале издания.

Несмотря на то, что основной целью потенциального удара станет нанесение урона ядерным объектам Ирана, чиновники отмечают, что у такой атаки будет и символический смысл.

"Несколько представителей администрации заявили, что это позволит (президенту США Дональду - ред.) Трампу объявить о победе над старым врагом. Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия", - пишет газета.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями, сообщило, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи