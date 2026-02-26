Рейтинг@Mail.ru
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 26.02.2026 (обновлено: 11:42 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/iran-2076829858.html
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT - РИА Новости, 26.02.2026
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT
Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану, чтобы убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, пишет в четверг газета The New York... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:05:00+03:00
2026-02-26T11:42:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260226/ssha-2076802873.html
https://ria.ru/20260226/ssha-2076800856.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи
США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки, пишет NYT

NYT: США хотят нанести удар по Ирану, чтобы тот пошел на уступки в переговорах

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану, чтобы убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, пишет в четверг газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Чиновники США заявляют, что сомневаются в том, что Иран готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров (Ирана - ред.) пойти на уступки", - говорится в материале издания.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США боятся истощения оружейных запасов в случае удара по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 08:49
Несмотря на то, что основной целью потенциального удара станет нанесение урона ядерным объектам Ирана, чиновники отмечают, что у такой атаки будет и символический смысл.
"Несколько представителей администрации заявили, что это позволит (президенту США Дональду - ред.) Трампу объявить о победе над старым врагом. Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия", - пишет газета.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями, сообщило, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Трамп 20 февраля объявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика расценит даже ограниченный удар со стороны США как акт агрессии.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США не исключают возможность удара по верховному лидеру Ирана, пишут СМИ
Вчера, 08:28
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала