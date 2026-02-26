https://ria.ru/20260226/iran-2076773964.html
Аракчи разъяснил позицию Ирана по снятию санкций
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T01:34:00+03:00
в мире, иран, женева (город), оман, аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, стив уиткофф
IRNA: Аракчи разъяснил позицию по ядерному досье перед новыми переговорами с США