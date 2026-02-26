Рейтинг@Mail.ru
Аракчи разъяснил позицию Ирана по снятию санкций - РИА Новости, 26.02.2026
01:34 26.02.2026
Аракчи разъяснил позицию Ирана по снятию санкций
в мире
иран
женева (город)
оман
аббас аракчи
бадр аль-бусаиди
стив уиткофф
иран
женева (город)
оман
2026
IRNA: Аракчи разъяснил позицию по ядерному досье перед новыми переговорами с США

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг.
"Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
В миреИранЖенева (город)ОманАббас АракчиБадр Аль-БусаидиСтив Уиткофф
 
 
