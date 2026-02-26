Шиитские движения призвали США не медлить с выводом войск из Ирака

БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Шиитские движения Ирака в составе "оси сопротивления" пригрозили отреагировать, если США продолжат нарушать воздушное пространство страны и будут медлить с выводом войск, следует из поступившего РИА Новости заявления этих движений.

"Затягивание исполнения соглашения требует от нас занять позицию в рамках законного права нашего народа на прекращение оккупации, если США будут упорствовать в сохранении своего присутствия в стране", - пригрозили шиитские движения.

Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Он заявлял, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня. Аль-Авади добавлял, что стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, подчеркнув, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап - в сентябре 2026 года.