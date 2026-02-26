Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
00:46 26.02.2026
Шиитские движения призвали США не медлить с выводом войск из Ирака
Шиитские движения призвали США не медлить с выводом войск из Ирака
Шиитские движения призвали США не медлить с выводом войск из Ирака
Шиитские движения Ирака в составе "оси сопротивления" пригрозили отреагировать, если США продолжат нарушать воздушное пространство страны и будут медлить с... РИА Новости, 26.02.2026
2026
в мире, ирак, сша
В мире, Ирак, США
Шиитские движения призвали США не медлить с выводом войск из Ирака

Шиитские движения Ирака пригрозили США ответом на замедение вывода войск

Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 26 фев - РИА Новости. Шиитские движения Ирака в составе "оси сопротивления" пригрозили отреагировать, если США продолжат нарушать воздушное пространство страны и будут медлить с выводом войск, следует из поступившего РИА Новости заявления этих движений.
"Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела Ирака... Более того, оккупационные войска продолжают нарушать воздушное пространство Ирака, используя беспилотники и боевые самолеты, что представляет собой серьезную угрозу безопасности", - отмечается в заявлении шиитских движений.
19.02.2026
СМИ: США давят на НАТО с целью свертывания миссий альянса в Ираке и Косово
19 февраля, 07:54
Движения обвинили США, что те не выполнили обязательства в рамках заключенного с иракским правительством соглашения о выводе из государства всех иностранных войск.
"Затягивание исполнения соглашения требует от нас занять позицию в рамках законного права нашего народа на прекращение оккупации, если США будут упорствовать в сохранении своего присутствия в стране", - пригрозили шиитские движения.
Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Он заявлял, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня. Аль-Авади добавлял, что стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, подчеркнув, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап - в сентябре 2026 года.
19.02.2026
СМИ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен Ирака
19 февраля, 04:54
 
