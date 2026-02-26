"Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шулак продлил свою результативную серию (1 гол + 6 передач) до четырех матчей в КХЛ.