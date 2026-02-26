Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
21:52 26.02.2026
"Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
"Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
хоккей
спорт
либор шулак
михаил мальцев
дмитрий завгородний
спартак (москва)
адмирал
барыс
спорт, либор шулак, михаил мальцев, дмитрий завгородний, спартак (москва), адмирал, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Либор Шулак, Михаил Мальцев, Дмитрий Завгородний, Спартак (Москва), Адмирал, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) в пользу "Спартака". В составе победителей первый в карьере в КХЛ хет-трик оформил Егор Филин (11, 55 и 60-я минуты), также по шайбе забросили Михаил Мальцев (15), Джозеф Кин (35) и Даниил Гутик (53). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (31), Оскар Булавчук (37) и Дмитрий Завгородний (48).
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Вчера, 20:24
Шулак продлил свою результативную серию (1 гол + 6 передач) до четырех матчей в КХЛ.
"Спартак", набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 41 баллом располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Спартак" 28 февраля примет астанинский "Барыс", днем позднее "Адмирал" дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо М (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
Вчера, 21:49
 
ХоккейСпортЛибор ШулакМихаил МальцевДмитрий ЗавгороднийХК Спартак (Москва)АдмиралБарысКХЛ 2025-2026
 
