Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гробы проплыли по улицам города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс, на который обрушились сильные дожди, пишет портал G1.
По данным портала, вода затопила похоронное бюро и унесла гробы, которые находились на складе.
© Кадр видео из соцсетейГробы на улице города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс во время наводнения, вызванного сильными дождями
© Кадр видео из соцсетей
Гробы на улице города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс во время наводнения, вызванного сильными дождями
«
"Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя", - говорится в публикации.
Телеканал CNN Brasil во вторник сообщил, что сильные дожди в стране привели к наводнениям и оползням, а также напомнил, что ранее местные власти объявили в связи со сложившейся ситуацией режим ЧС. В четверг телеканал сообщил, что число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 48.
