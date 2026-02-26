Рейтинг@Mail.ru
Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
14:39 26.02.2026 (обновлено: 14:42 26.02.2026)
Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба, пишут СМИ
Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба, пишут СМИ
Гробы проплыли по улицам города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс, на который обрушились сильные дожди, пишет портал G1. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, минас-жерайс
В мире, Минас-Жерайс
Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба, пишут СМИ

G1: гробы проплыли по улицам города Уба, на который обрушились дожди

© Getty Images / Anadolu/Agencia BrasilРазрушения, вызванные оползнем из-за сильных дождей в штате Минас-Жерайс
Разрушения, вызванные оползнем из-за сильных дождей в штате Минас-Жерайс - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Agencia Brasil
Разрушения, вызванные оползнем из-за сильных дождей в штате Минас-Жерайс
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гробы проплыли по улицам города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс, на который обрушились сильные дожди, пишет портал G1.
По данным портала, вода затопила похоронное бюро и унесла гробы, которые находились на складе.
© Кадр видео из соцсетейГробы на улице города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс во время наводнения, вызванного сильными дождями
© Кадр видео из соцсетей
Гробы на улице города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс во время наводнения, вызванного сильными дождями
"Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя", - говорится в публикации.
Телеканал CNN Brasil во вторник сообщил, что сильные дожди в стране привели к наводнениям и оползням, а также напомнил, что ранее местные власти объявили в связи со сложившейся ситуацией режим ЧС. В четверг телеканал сообщил, что число погибших в результате сильных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 48.
Турецкие спасатели - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ливень вызвал наводнение в Бодруме
2 февраля, 00:39
 
