Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине

ГАЗА, 26 фев — РИА Новости. Размещение нацистского лозунга на новых украинских купюрах номиналом 200 гривен отражает усиление фашистских тенденций в стране, вплоть до приближения к нацизму, поделился мнением с РИА Новости член политбюро Партии палестинского народа Валида аль-Авада.

Аль-Авад напомнил об ультраправых группировках, действующих в ряде европейских стран, которые на различных уровнях добиваются продвижения нацистской идеологии, подобной той, что с каждым годом становится все более ярко выраженной на Украине. Эта ситуация, по его словам, способствует укоренению идей, постепенно приближающихся к нацизму.