Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
17:48 26.02.2026
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Размещение нацистского лозунга на новых украинских купюрах номиналом 200 гривен отражает усиление фашистских тенденций в стране, вплоть до приближения к... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:48:00+03:00
2026-02-26T17:48:00+03:00
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине

Палестинский политик связал лозунг на купюрах в 200 гривен с фашизмом на Украине

Денежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
ГАЗА, 26 фев — РИА Новости. Размещение нацистского лозунга на новых украинских купюрах номиналом 200 гривен отражает усиление фашистских тенденций в стране, вплоть до приближения к нацизму, поделился мнением с РИА Новости член политбюро Партии палестинского народа Валида аль-Авада.
Национальный банк Украины (НБУ) ранее сообщил, что с 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. Минюст России внес указанный лозунг в перечень нацистских в январе 2024 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма
9 февраля, 10:02
"Этот шаг (нанесение лозунга - ред.) олицетворяет рост влияния фашистских течений на Украине. Россия еще до конфликта предупреждала об опасности, исходящей от фашистских группировок, и об их растущем влиянии", - сказал аль-Авад.
По мнению политика, последствия деятельности националистических групп могут не ограничиться украинской территорией и распространиться на Европу и мир, представляя угрозу международной стабильности и безопасности.
Аль-Авад напомнил об ультраправых группировках, действующих в ряде европейских стран, которые на различных уровнях добиваются продвижения нацистской идеологии, подобной той, что с каждым годом становится все более ярко выраженной на Украине. Эта ситуация, по его словам, способствует укоренению идей, постепенно приближающихся к нацизму.
"При этом европейские страны выступают барьером на пути усиления роли России и попыток Москвы переформатировать международную систему вне рамок доминирования США или модели однополярного мира. Россия противостоит этой гегемонии не только в защиту собственных интересов, но и интересов других народов", - добавил аль-Авад.
Флаг Украины
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
Вчера, 17:00
 
