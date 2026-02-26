https://ria.ru/20260226/grivny-2076949674.html
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Размещение нацистского лозунга на новых украинских купюрах номиналом 200 гривен отражает усиление фашистских тенденций в стране, вплоть до приближения к... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:48:00+03:00
2026-02-26T17:48:00+03:00
2026-02-26T17:48:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
нацбанк украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105089/15/1050891545_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_512c55bc31cc7d55817207c914a227a9.jpg
https://ria.ru/20260209/zakharova-2073128230.html
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076936318.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105089/15/1050891545_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0b247f4ae3a33fb9bb8537dc21556184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, нацбанк украины
В мире, Россия, Украина, Европа, Нацбанк Украины
Палестинский политик связал лозунг на гривне с ростом фашизма на Украине
Палестинский политик связал лозунг на купюрах в 200 гривен с фашизмом на Украине
ГАЗА, 26 фев — РИА Новости. Размещение нацистского лозунга на новых украинских купюрах номиналом 200 гривен отражает усиление фашистских тенденций в стране, вплоть до приближения к нацизму, поделился мнением с РИА Новости член политбюро Партии палестинского народа Валида аль-Авада.
Национальный банк Украины (НБУ
) ранее сообщил, что с 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. Минюст России
внес указанный лозунг в перечень нацистских в январе 2024 года.
"Этот шаг (нанесение лозунга - ред.) олицетворяет рост влияния фашистских течений на Украине
. Россия еще до конфликта предупреждала об опасности, исходящей от фашистских группировок, и об их растущем влиянии", - сказал аль-Авад.
По мнению политика, последствия деятельности националистических групп могут не ограничиться украинской территорией и распространиться на Европу
и мир, представляя угрозу международной стабильности и безопасности.
Аль-Авад напомнил об ультраправых группировках, действующих в ряде европейских стран, которые на различных уровнях добиваются продвижения нацистской идеологии, подобной той, что с каждым годом становится все более ярко выраженной на Украине. Эта ситуация, по его словам, способствует укоренению идей, постепенно приближающихся к нацизму.
"При этом европейские страны выступают барьером на пути усиления роли России и попыток Москвы
переформатировать международную систему вне рамок доминирования США
или модели однополярного мира. Россия противостоит этой гегемонии не только в защиту собственных интересов, но и интересов других народов", - добавил аль-Авад.