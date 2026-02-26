Рейтинг@Mail.ru
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой
Футбол
 
13:19 26.02.2026
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой
Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что для него возможный трансфер бразильца Филиппе Коутиньо в армейский клуб...
футбол
спорт
абу-даби
александр гришин
ссср
абу-даби
ссср
Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой

Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА загадкой, он не принесет денег

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что для него возможный трансфер бразильца Филиппе Коутиньо в армейский клуб является загадкой, а с финансовой точки зрения переход не принесет "красно-синим" пользы.
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама".
"Думаю, что это какой-то ненужный "вброс", хотя, может, и правда. Про (Миралема) Пьянича тоже сначала никто не верил, а в итоге он приехал. Для меня это трансфер-загадка, потому что Коутиньо 33 года, он и в "Васко", по-моему, активно не выступал. То, что он раньше играл в больших клубах, конечно, большая реклама для нашего чемпионата. Но с точки зрения футбола я этого не понимаю, потому что последние годы не видел его. А с точки зрения бизнеса это истраченные деньги, потому что потом этого футболиста уже никуда не продать. Вопрос: на сколько с этим футболистом заключать контракт? На год? Не знаю, для меня это загадка", - сказал Гришин.
В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и аргентинец Лусиано Гонду, бразильский защитник Матеус Рейс. ЦСКА стал победителем Зимнего Кубка РПЛ, который прошел в Абу-Даби. Бывший тренер молодежного состава ЦСКА отметил, что ему понравилась трансферная кампания армейцев зимой.
"Трансферы этой зимой все сделаны точечно и на те места, которые ЦСКА хотел закрыть. Мы это видим по игре на сборах. ЦСКА - команда, которая показывала очень хороший футбол на сборах. Будет ли это продолжаться в чемпионате - посмотрим, будет интересно. Если команда будет показывать такой футбол, то ЦСКА - претендент на чемпионство в этом году", - пояснил специалист.
