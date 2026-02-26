Гришин назвал возможный переход Коутиньо в ЦСКА трансфером-загадкой

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что для него возможный трансфер бразильца Филиппе Коутиньо в армейский клуб является загадкой, а с финансовой точки зрения переход не принесет "красно-синим" пользы.

"Трансферы этой зимой все сделаны точечно и на те места, которые ЦСКА хотел закрыть. Мы это видим по игре на сборах. ЦСКА - команда, которая показывала очень хороший футбол на сборах. Будет ли это продолжаться в чемпионате - посмотрим, будет интересно. Если команда будет показывать такой футбол, то ЦСКА - претендент на чемпионство в этом году", - пояснил специалист.