Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении обязательной геномной регистрации ряда военнослужащих, сотрудников Росгвардии, полиции и госслужащих.

Законопроектом предусматривается, что обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ (граждане, призванные на военную службу по мобилизации), войсках национальной гвардии РФ, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических операциях.

Также геномную регистрацию предлагается обязать проходить добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, сотрудники органов внутренних дел РФ, направляемые для участия в контртеррористических операциях, а также федеральные государственные гражданские служащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, направляемые для обеспечения выполнения боевых задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.