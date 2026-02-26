https://ria.ru/20260226/gosduma-2076941859.html
Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении обязательной геномной регистрации ряда военнослужащих, сотрудников Росгвардии, полиции и госслужащих.
Законопроектом предусматривается, что обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ
(граждане, призванные на военную службу по мобилизации), войсках национальной гвардии РФ, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических операциях.
Также геномную регистрацию предлагается обязать проходить добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, сотрудники органов внутренних дел РФ, направляемые для участия в контртеррористических операциях, а также федеральные государственные гражданские служащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, направляемые для обеспечения выполнения боевых задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.
Также законопроектом определяются органы, которые будут осуществлять обязательную государственную геномную регистрацию указанных категорий лиц, а также получение биологического материала при проведении обязательной государственной геномной регистрации и устанавливаются сроки хранения геномной информации и сроки, в которые геномная информация может быть уничтожена по заявлению указанных лиц.