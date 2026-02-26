https://ria.ru/20260226/gosduma-2076920639.html
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что необходимо изучить ситуацию на теннисном РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T16:16:00+03:00
2026-02-26T16:16:00+03:00
2026-02-26T16:23:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
уго умбер
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260226/rublev-2076915300.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей рублев, уго умбер, госдума рф
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Уго Умбер, Госдума РФ
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
Свищев: надо изучить ситуацию с флагом на теннисном матче и, возможно, вмешаться
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что необходимо изучить ситуацию на теннисном турнире в Дубае, где организаторы заставили юного болельщика Андрея Рублева убрать российский флаг с плаката в его поддержку, и, возможно, в это дело стоит вмешаться российским дипломатам.
Как сообщил Telegram-канал
"Mash на спорте", организаторы турнира категории АТР 500 в Дубае заставили ребенка оторвать часть плаката в поддержку Рублева, на которой был нарисован флаг России.
"Дубай – одно из любимых российских мест. Очень странно выглядит, когда там забирают наши флаги. Власти Дубая очень лояльно относятся к России. Звучит это удивительно. Тем более забрать у ребенка. Надо внимательно изучить, что на самом деле там произошло. И если это нарушение каких-либо наших межправительственных отношений и обязательств, то, может, даже стоит вмешаться нашим дипломатам", - сказал Свищев РИА Новости.
Рублев
в среду вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
, обыграв француза Уго Умбера
.