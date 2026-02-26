Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
16:16 26.02.2026 (обновлено: 16:23 26.02.2026)
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что необходимо изучить ситуацию на теннисном РИА Новости Спорт, 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rublev-2076915300.html
Новости
спорт, андрей рублев, уго умбер, госдума рф
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Уго Умбер, Госдума РФ
В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае

Свищев: надо изучить ситуацию с флагом на теннисном матче и, возможно, вмешаться

Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что необходимо изучить ситуацию на теннисном турнире в Дубае, где организаторы заставили юного болельщика Андрея Рублева убрать российский флаг с плаката в его поддержку, и, возможно, в это дело стоит вмешаться российским дипломатам.
Как сообщил Telegram-канал "Mash на спорте", организаторы турнира категории АТР 500 в Дубае заставили ребенка оторвать часть плаката в поддержку Рублева, на которой был нарисован флаг России.
"Дубай – одно из любимых российских мест. Очень странно выглядит, когда там забирают наши флаги. Власти Дубая очень лояльно относятся к России. Звучит это удивительно. Тем более забрать у ребенка. Надо внимательно изучить, что на самом деле там произошло. И если это нарушение каких-либо наших межправительственных отношений и обязательств, то, может, даже стоит вмешаться нашим дипломатам", - сказал Свищев РИА Новости.
Рублев в среду вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв француза Уго Умбера.
Российский теннисист Андрей Рублев
"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева
Теннис Спорт Андрей Рублев Уго Умбер Госдума РФ
 
