В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на матче в Дубае

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что необходимо изучить ситуацию на теннисном турнире в Дубае, где организаторы заставили юного болельщика Андрея Рублева убрать российский флаг с плаката в его поддержку, и, возможно, в это дело стоит вмешаться российским дипломатам.

"Дубай – одно из любимых российских мест. Очень странно выглядит, когда там забирают наши флаги. Власти Дубая очень лояльно относятся к России. Звучит это удивительно. Тем более забрать у ребенка. Надо внимательно изучить, что на самом деле там произошло. И если это нарушение каких-либо наших межправительственных отношений и обязательств, то, может, даже стоит вмешаться нашим дипломатам", - сказал Свищев РИА Новости.