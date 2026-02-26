https://ria.ru/20260226/gosduma-2076882987.html
Госдума одобрила проект о штрафах для перекупщиков электронных билетов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей для "перекупщиков" электронных железнодорожных билетов с целью их дальнейшей продажи.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за незаконную реализацию электронных билетов на поезда дальнего следования лицами, не являющимися перевозчиком.
Проектом предусматривается штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, проектом предлагается наделить Ространснадзор полномочиями по рассмотрению данных административных дел.