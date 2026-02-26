https://ria.ru/20260226/gosduma-2076855667.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN - РИА Новости, 26.02.2026
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN
Запрет или какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:32:00+03:00
2026-02-26T12:32:00+03:00
2026-02-26T12:32:00+03:00
технологии
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260124/moshennichestvo-2070015496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN
Депутат Горелкин: запрет или штрафы за использование VPN не обсуждаются