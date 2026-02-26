Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN - РИА Новости, 26.02.2026
12:32 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/gosduma-2076855667.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN
технологии
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете VPN

Депутат Горелкин: запрет или штрафы за использование VPN не обсуждаются

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запрет или какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Ранее Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые от имени службы рассылают письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.
"Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН – излюбленный прием и мошенников, и фейкометов. На самом деле, ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.
