Таможня ФРГ провела обыски из-за возможных нарушений санкций против России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Немецкие таможенные органы провели обыски в компаниях в Германии в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций, сообщило управление по таможенным расследованиям и дознанию Эссена.

Сотрудники таможни изъяли многочисленные корпоративные документы и носители информации, а также конфисковали два лимузина премиум-класса и заморозили активы на сумму 3,5 миллиона евро. Органы таможни при этом не сообщили, о каких товарах речь.