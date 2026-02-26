Рейтинг@Mail.ru
Таможня ФРГ провела обыски из-за возможных нарушений санкций против России - РИА Новости, 26.02.2026
17:54 26.02.2026
Таможня ФРГ провела обыски из-за возможных нарушений санкций против России
Немецкие таможенные органы провели обыски в компаниях в Германии в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций, сообщило управление по... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, россия, германия, гамбург (город)
В мире, Россия, Германия, Гамбург (город)
Таможня ФРГ провела обыски из-за возможных нарушений санкций против России

Флаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Немецкие таможенные органы провели обыски в компаниях в Германии в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций, сообщило управление по таможенным расследованиям и дознанию Эссена.
"Управление по таможенным расследованиям и дознанию Эссена при поддержке главного таможенного управления и управления по таможенным расследованиям и дознанию Гамбурга провела обыски в трех компаниях", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Директора трех гамбургских компаний обвиняют в якобы более чем 900 нарушениях мер против РФ.
Сотрудники таможни изъяли многочисленные корпоративные документы и носители информации, а также конфисковали два лимузина премиум-класса и заморозили активы на сумму 3,5 миллиона евро. Органы таможни при этом не сообщили, о каких товарах речь.
В начале февраля Федеральная прокуратура Германии заявила об аресте пяти человек, в том числе двух лиц с двойным гражданством Германии и России, в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияГерманияГамбург (город)
 
 
