Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал неудачником скелетониста Владислава Гераскевича, призвавшего в Раде лишить звания героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубку.

« "Мы наблюдаем явление, которое можно назвать "неудачники-герои". Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями… элемент постмайданной политики во всей красе… Нападки на Сергея Бубку… Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг украинский скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Раде, обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины.

Дмитрук уточнил, что комментирует это событие как мастер спорта международного класса и тренер, который переживает происходящее как трагедию спорта, духовности и государственности Украины. По его словам, обвинения в адрес Бубки говорят об отмене символов, на которых десятилетиями строилась спортивная репутация Украины. Депутат предположил, что выступление Гераскевича - часть медийной постановки, в рамках которой из него создают "лидера мнений" и будут использовать как инструмент политической атаки. Дмитрук не исключил, что спортсмену могут предложить участие в партийных списках, если на Украине пройдут выборы.

Ранее Владимир Зеленский лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.

Сергей Бубка - первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.