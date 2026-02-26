Рейтинг@Mail.ru
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/geraskevich-2076913122.html
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде
Депутат Рады Артем Дмитрук назвал неудачником скелетониста Владислава Гераскевича, призвавшего в Раде лишить звания героя Украины олимпийского чемпиона Сергея... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T17:22:00+03:00
2026-02-26T17:22:00+03:00
сергей бубка
артем дмитрук
украина
вокруг спорта
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772530525_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_2ed8aad5e635e7e26d3abe0c5307795a.jpg
https://ria.ru/20260226/geraskevich-2076880870.html
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772530525_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_680df3377e84d4de67d36e441c30b73c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сергей бубка, артем дмитрук, украина, вокруг спорта, скелетон
Сергей Бубка, Артем Дмитрук, Украина, Вокруг спорта, Скелетон
Украинского скелетониста назвали неудачником в Раде

Депутат Рады назвал Гераскевича "неудачником-героем" за нападки на Бубку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Гераскевич
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал неудачником скелетониста Владислава Гераскевича, призвавшего в Раде лишить звания героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубку.
«
"Мы наблюдаем явление, которое можно назвать "неудачники-герои". Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями… элемент постмайданной политики во всей красе… Нападки на Сергея Бубку… Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинский скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Раде, обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины.
Дмитрук уточнил, что комментирует это событие как мастер спорта международного класса и тренер, который переживает происходящее как трагедию спорта, духовности и государственности Украины. По его словам, обвинения в адрес Бубки говорят об отмене символов, на которых десятилетиями строилась спортивная репутация Украины. Депутат предположил, что выступление Гераскевича - часть медийной постановки, в рамках которой из него создают "лидера мнений" и будут использовать как инструмент политической атаки. Дмитрук не исключил, что спортсмену могут предложить участие в партийных списках, если на Украине пройдут выборы.
Ранее Владимир Зеленский лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.
Сергей Бубка - первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Ему 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. С 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины. По информации СМИ, проживает в Монако. В 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
Лучшим результатом скелетониста Гераскевича было восьмое место на чемпионате Европы 2026 года. На Олимпийских играх 2018 года он был 12-м, на Олимпиаде-2022 — 18-м.
Сергей Бубка - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Вчера, 14:02
 
Сергей БубкаАртем ДмитрукУкраинаВокруг спортаСкелетон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала