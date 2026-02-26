Рейтинг@Mail.ru
Блогер Гасанов не признал вину по делу об отмывании денег
11:55 26.02.2026
Блогер Гасанов не признал вину по делу об отмывании денег
Блогер Гусейн Гасанов не признает вину по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Юсупов. РИА Новости, 26.02.2026
Блогер Гасанов не признал вину по делу об отмывании денег

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов не признает вину по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Юсупов.
"Вину не признает", - сказал защитник.
Пресненский суд Москвы в четверг приступил к заочному рассмотрению дела по существу.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ, в сумме более 170 миллионов рублей. Отмечается, что для придания законности имеющихся финансов, полученных при уклонении от уплаты налогов, Гасанов "легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей".
Происшествия
 
 
