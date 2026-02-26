Рейтинг@Mail.ru
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Футбол
 
18:44 26.02.2026 (обновлено: 20:11 26.02.2026)
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Нидерландский полузащитник испанской "Барселоны" Френки де Йонг получил травму на тренировке и пропустит минимум пять недель, сообщается на сайте футбольного... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
футбол
спорт
барселона
френки де йонг
чемпионат испании по футболу
спорт, барселона, френки де йонг, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Барселона, Френки де Йонг, Чемпионат Испании по футболу
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Де Йонг получил травму бедра и вернется в конце марта

Френки де Йонг
Френки де Йонг. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нидерландский полузащитник испанской "Барселоны" Френки де Йонг получил травму на тренировке и пропустит минимум пять недель, сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что 28-летний футболист получил травму дистальной части бицепса правой ноги во время утренней тренировки. Медицинские обследования подтвердили, что ожидаемый период восстановления игрока составит приблизительно пять-шесть недель.
Таким образом, полузащитник точно пропустит ответный матч команды против мадридского "Атлетико" в Кубке Испании и четыре матча чемпионата страны, после чего клубы уйдут на международный перерыв.
Де Йонг играет за "Барселону" с лета 2019 года, его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч за команду и забил один гол. Его клуб лидирует в чемпионате Испании, набрав 61 очко за 25 матчей.
