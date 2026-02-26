https://ria.ru/20260226/futbolist-2076972178.html
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Нидерландский полузащитник испанской "Барселоны" Френки де Йонг получил травму на тренировке и пропустит минимум пять недель, сообщается на сайте футбольного... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник "Барселоны" Де Йонг получил травму бедра и вернется в конце марта