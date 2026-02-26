Рейтинг@Mail.ru
19:34 26.02.2026
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады
в мире, эндрю парсонс, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
В мире, Эндрю Парсонс, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция не станет по примеру ряда других стран бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой, заявила в четверг глава паралимпийского и спортивного комитета страны (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр.
"На сегодняшний день - и это будет твердой позицией CPSF - мы не будем бойкотировать церемонию открытия. Ни представители паралимпийского комитета, ни спортсмены", - приводит ее слова газета Figaro.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Баба с возу, кобыле легче": Губерниев о бойкоте открытия Паралимпиады
24 февраля, 18:37
Ле Фюр заявила, что хотя во Франции и не разделяют решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии под своими флагами, оно было принято "демократическим путем".
В понедельник президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
Почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член МОК Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Смирнов назвал бойкот церемонии открытия Паралимпиады политическим заказом
25 февраля, 14:10
 
В миреЭндрю ПарсонсМинистерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
