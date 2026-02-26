Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция не станет по примеру ряда других стран бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой, заявила в четверг глава паралимпийского и спортивного комитета страны (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр.