Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция не станет по примеру ряда других стран бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой, заявила в четверг глава паралимпийского и спортивного комитета страны (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр.
"На сегодняшний день - и это будет твердой позицией CPSF - мы не будем бойкотировать церемонию открытия. Ни представители паралимпийского комитета, ни спортсмены", - приводит ее слова газета Figaro.
Ле Фюр заявила, что хотя во Франции и не разделяют решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии под своими флагами, оно было принято "демократическим путем".
В понедельник президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.