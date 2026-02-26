https://ria.ru/20260226/fizika-2076824814.html
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год - РИА Новости, 26.02.2026
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
Физика стала абсолютным лидером среди предметов ЕГЭ по темпам роста популярности у выпускников школ за год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:43:00+03:00
2026-02-26T10:43:00+03:00
2026-02-26T10:43:00+03:00
общество
дмитрий ливанов
московский физико-технический институт
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbfb38fc5a14bdfe82f5e7a72f4475cc.jpg
https://ria.ru/20260219/ege-2075364399.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d989b60f3ae4d7ad88b4b333c443f44a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Дмитрий Ливанов, Московский физико-технический институт, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
МФТИ: физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Физика стала абсолютным лидером среди предметов ЕГЭ по темпам роста популярности у выпускников школ за год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
"Физика стала абсолютным лидером по динамике роста интереса среди всех предметов ЕГЭ по выбору в 2026 году", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что количество выпускников, планирующих сдавать этот экзамен в 2026 году, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.
"Решение идти на один из самых сложных экзаменов означает и уверенность в своих силах, и реальный рост ребят, а в более широком смысле – расцвет потенциала отечественной инженерии в ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова ректора МФТИ Дмитрия Ливанова
.
Уточняется, что рост числа старшеклассников, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ, - это заметный итог системной работы по повышению качества преподавания физики и других естественно-научных дисциплин в школах, а также развитию открытых проектов для школьников.