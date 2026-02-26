Рейтинг@Mail.ru
10:43 26.02.2026
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
общество
дмитрий ливанов
московский физико-технический институт
единый государственный экзамен (егэ)
общество, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Дмитрий Ливанов, Московский физико-технический институт, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Физика стала абсолютным лидером среди предметов ЕГЭ по темпам роста популярности у выпускников школ за год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
"Физика стала абсолютным лидером по динамике роста интереса среди всех предметов ЕГЭ по выбору в 2026 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество выпускников, планирующих сдавать этот экзамен в 2026 году, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.
"Решение идти на один из самых сложных экзаменов означает и уверенность в своих силах, и реальный рост ребят, а в более широком смысле – расцвет потенциала отечественной инженерии в ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.
Уточняется, что рост числа старшеклассников, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ, - это заметный итог системной работы по повышению качества преподавания физики и других естественно-научных дисциплин в школах, а также развитию открытых проектов для школьников.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах
ОбществоДмитрий ЛивановМосковский физико-технический институтЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
