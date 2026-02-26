Рейтинг@Mail.ru
"Один гол посвятил деду": Филин рассказал о первом хет-трике в КХЛ
22:48 26.02.2026
"Один гол посвятил деду": Филин рассказал о первом хет-трике в КХЛ
спорт, спартак (москва), химик (воскресенск), континентальная хоккейная лига (кхл), адмирал
Хоккей, Спорт, Спартак (Москва), Химик (Воскресенск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Адмирал
Дмитрий Вишневский, Егор Савиков, Александр Бурмистров и Егор Филин
Дмитрий Вишневский, Егор Савиков, Александр Бурмистров и Егор Филин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист московского "Спартака" Егор Филин заявил РИА Новости, что рад оформить свой первый хет-трик во взрослой карьере, а также признался, что первый из трех голов посвятил памяти своего деда.
"Спартак" в четверг в Москве обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 6:3. Три шайбы в составе "красно-белых" забросил Егор Филин. Нападающий отметился голами в матче КХЛ впервые с 10 ноября.
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Вчера, 20:24
"Это мой первый хет-трик в карьере вообще во всех лигах. Приятно. В эпизоде с первым голом ребята здорово поборолись. Мне оставалось только попасть по воротам. Рад, что забил. Первый гол посвятил своему деду, в память о нем. Что касается моей второй шайбы, то Никита Холодилин здорово закрыл вратаря. Надо было только точно бросить. Третью шайбу забросил уже на эмоциях. Все силы отдал, чтобы догнать ее и "толкнуть" в пустые ворота. Но не было такого, что в концовке меня выпускали именно под хет-трик. Было очень важно удержать победный результат. Новой коллекции кепок предназначение еще не придумал. Пока будут в раздевалке, а далее - посмотрим", - сказал Филин.
После первого периода "Спартак" выигрывал со счетом 2:0. В третьем периоде "Адмирал" смог отыграться и сделать счет 3:3. Автором победного гола в составе москвичей стал Даниил Гутик, который реализовал большинство и забросил шайбу в ворота своего бывшего клуба.
"Получили много удалений во втором периоде. Ребята много играли в меньшинстве, но силы не безграничны. Поэтому произошла небольшая просадка, было много потерь из-за нехватки сил. Но в третьем периоде удалось переломить ход игры в свою пользу, спасибо Дане Гутику, который реализовал большинство. Рад, что выиграли. Я соскучился по атмосфере на домашней арене "Спартака". От тренерского штаба и руководства зависит, где я нахожусь. Я стараюсь выкладываться в каждом матче, показывать свое мастерство. Буду в "Спартаке" - буду доказывать здесь. Если буду в "Химике", то с той же самоотдачей буду играть за Воскресенск. Я выполняю свои обязательства", - отметил Филин.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо М (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
Вчера, 21:49
 
ХоккейСпортХК Спартак (Москва)Химик (Воскресенск)КХЛ 2025-2026Адмирал
 
