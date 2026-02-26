"Один гол посвятил деду": Филин рассказал о первом хет-трике в КХЛ

"Это мой первый хет-трик в карьере вообще во всех лигах. Приятно. В эпизоде с первым голом ребята здорово поборолись. Мне оставалось только попасть по воротам. Рад, что забил. Первый гол посвятил своему деду, в память о нем. Что касается моей второй шайбы, то Никита Холодилин здорово закрыл вратаря. Надо было только точно бросить. Третью шайбу забросил уже на эмоциях. Все силы отдал, чтобы догнать ее и "толкнуть" в пустые ворота. Но не было такого, что в концовке меня выпускали именно под хет-трик. Было очень важно удержать победный результат. Новой коллекции кепок предназначение еще не придумал. Пока будут в раздевалке, а далее - посмотрим", - сказал Филин.