В Красногорске пройдет фестиваль "Зоофест Эко"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В "Крокус Экспо" с 28 февраля по 1 марта пройдет фестиваль "Зоофест Эко" с выставкой-пристройством и познавательной программой.

Цель фестиваля — рассказать о важности ответственного отношения к выбору и содержанию питомцев, а также окружающей среде.

© Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко © Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко

В этом году событие будет еще более масштабным. Фестиваль объединит на одной площадке представителей индустрии, профессионального сообщества, социально ориентированные организации и владельцев домашних животных, а также всех неравнодушных к братьям нашим меньшим. На площади 18 000 м² гости смогут не только бесплатно увидеть 5 000 домашних животных и многообразие видов растений, но и получить полезные рекомендации от профессиональных кинологов и фелинологов, зоопсихологов, грумеров, ветеринарных врачей и других специалистов, принять участие в познавательной программе на тему экологии. Более 1 000 проверенных заводчиков познакомят желающих со своими подопечными и помогут определиться с выбором: чей характер, вид и нрав подходит для будущего хозяина больше всего.

На фестивале будут представлены самые разные виды домашних животных, в том числе кошки, собаки, лошади, олени, ежи, хорьки, различные виды грызунов, домашние растения и другие. Список участников находится в рамках законного содержания диких и экзотических животных в квартирах и частных домах. Все животные допускаются к участию только после проверки ветеринарных документов.

Будет работать масштабная зона пристройства бездомных животных, организованная совместно с РОО "Найди друга" и благотворительным фондом "Дарящие надежду". Более 150 "хвостиков" из приютов — кошек и котят, собак и щенков — будут искать свои семьи. Все животные здоровы, социализированы, привиты. Чтобы забрать понравившегося "хвостика" домой, необходимо иметь при себе паспорт.

© Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко © Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко

На протяжении двух дней гостей ЗООФЕСТ ЭКО ожидает насыщенная познавательная и развлекательная программа, в том числе:

аллеи пород: живое знакомство с разновидностями кошек и собак;

экспозиции животных, включая грызунов, с благотворительным маркетом;

бесплатные консультации специалистов по уходу и содержанию питомцев;

большое "зеленое пространство": своп и маркет с разнообразием домашних растений, атрибутики для дома и сада, экологичных аксессуаров;

​​Музей рециклинга и квест на тему сортировки отходов и переработки вторсырья от экоцентра "Cборка";

бесплатный ветеринарный кабинет для владельцев кошек и собак;

шоу-экспертизы животных (профессиональные ринги российских фелинологических систем WFA, МФА, ICU и монопородные выставки собак (СКОР)

живое общение с лошадьми — знакомство с породами и правилами ухода, показательные выступления;

мастер-классы и анимационная программа для детей и взрослых;

социальная зона, с возможностью общения с четвероногими терапевтами — канистерапевтами;

лекторий от экспертов;

квест с полезными подарками.

На фестивале гости смогут увидеть десятки пород кошек, понаблюдать за шоу-экспертизой, разобраться в стандартах пород и получить консультации профессиональных фелинологов и представителей питомников. Также будут представлены свыше 30 пород собак, кинологи и ветеринары ответят на вопросы о кормлении и содержании. Питомцы примут участие в соревнованиях по фристайлу, дог-фризби и другим спортивным дисциплинам, а также в монопородных выставках-экспертизах Союза кинологических организаций России (СКОР).



Одна из зон фестиваля превратится в настоящий манеж с показательными выступлениями и подарит зрителям возможность сравнить размеры лошадей тяжеловозных пород с миниатюрными пони в одном пространстве. Также на ЗООФЕСТ ЭКО можно будет заглянуть в зону выставки экзотических животных, где будут представлены хорьки, канарейки, африканские ежи, минипиги, сурикаты, еноты и другие удивительные создания из разных уголков мира. Гости смогут пообщаться с профессиональными заводчиками и владельцами редких животных, получить ответы на вопросы об уходе, кормлении и другие.



© Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко © Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко



Увидеть растения от простых до редких, от небольших до крупных декоративно-лиственных, суккуленты, кактусы, фиалки, первоцветы и другие, а также принять участие в большом маркете растений и познакомиться с творчеством локальных мастеров экологичных украшений и аксессуаров можно будет на 1200 м² "зеленого пространства". Помимо этого, состоится большой своп, где каждый сможет обменяться растениями или тематической атрибутикой и пополнить коллекцию чем-то новым, полезным и необычным.



В течение двух дней фестиваля можно будет заглянуть в Музей рециклинга от экоцентра "Cборка" и познакомиться с проблемой загрязнения окружающей среды, а также увидеть экспонаты, собранные с предприятий и проектов, которые участвуют в цикле переработки. Кроме того, удастся принять участие в квесте на тему сортировки отходов и переработки вторсырья.



© Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко © Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко



Важной частью события станет участие клуба "Звёздный Пёс" — сообщества служебных собак в отставке, которое привлекает внимание к судьбе животных, посвятивших жизнь службе человеку. Будет возможность познакомиться с настоящими героями, узнать их истории и поддержать тех, кто когда-то работал рядом с человеком.

Также пройдут соревнования незрячих владельцев собак-проводников (собак-поводырей). Можно будет понаблюдать за работой собак-помощников при ПТСР, записаться в волонтерскую программу по воспитанию будущих собак-проводников.

Будет работать тематическая зона, посвященная помощи и реабилитации детей с различными сложностями, с возможностью бесплатного прием логопедов, дефектологов, психологов, канистерапевтов, пройти тестирование, принять участие в играх и мастер-классы с привлечением собак.

© Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко © Фото предоставлено Зоофест Эко Фестиваль Зоофест Эко