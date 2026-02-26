Рейтинг@Mail.ru
Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день юниорского ЧЕ
00:20 26.02.2026 (обновлено: 01:54 26.02.2026)
Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день юниорского ЧЕ
Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день юниорского ЧЕ
Сборная России по фехтованию завоевала две медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Тбилиси. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Спорт, Россия, Тбилиси, Международная федерация фехтования (FIE)
Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день юниорского ЧЕ

Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день ЧЕ среди юниоров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли на соревнованиях по фехтованию
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала две медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Тбилиси.
Ярослав Борисов в среду взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.
Ранее во вторник в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин.
Соревнования завершатся 27 февраля. Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
25 января, 08:23
 
