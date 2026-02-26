Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото

Российские фехтовальщики завоевали две медали во второй день юниорского ЧЕ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала две медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Тбилиси.

Ярослав Борисов в среду взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.

Ранее во вторник в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин.