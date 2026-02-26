Взял бандитов, опередил Жириновского, стал отцом в 70: история легенды ЦСКА

Он дружил с уралмашевскими, побеждал с ЦСКА и опережал Жириновского в неожиданном рейтинге. РИА Новости Спорт рассказывает о яркой жизни легендарного советского спортсмена.

"Просто так получал деньги"

Он играл за "Уралмаш" и без поблажек учился в престижном Институте народного хозяйства. Однажды, приехав на Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербург, он настолько интересно изложил теорию конвергенции (это популярное в конце ХХ века учение о необходимости соединения основных тенденций развития капитализма и социализма), что даже подумал: отечественная экономика многое потеряла.

Лучших игроков "Уралмаша" регулярно под предлогом призыва в Советскую Армию переводили в ЦСКА. Как и Сергей Белов и Анатолий Мышкин, не избежал этой участи и Станислав Еремин. Правда, ему дали возможность защитить диплом экономиста в родном Свердловске. В "Уралмаше" он получал поначалу 65 рублей. Его приписали к одному из цехов прославленного предприятия и строго-настрого предупредили: "Приходи за деньгами, когда рабочих у кассы не будет". Позже Станислав понял, почему. В общежитии при заводе он пересекся с рабочими, которые очень хотели увидеть парня, просто так получающего зарплату.

В ЦСКА уральского новобранца встретили не слишком дружелюбно. Он-то полагал, что на баскетболистов военная дисциплина не распространяется, но полковник, курирующий команду, приказал под угрозой трибунала подстричься и переодеться в форму рядового. Да и в казарме спортивной роты борцы и боксеры армейского клуба были не рады Станиславу.

Тем не менее, лучшие годы карьеры Еремина прошли в ЦСКА. Этот разыгрывающий был ключевой фигурой в команде, которая девять сезонов подряд выигрывала чемпионаты СССР. Увы, ему так и не довелось стать олимпийским чемпионом. За месяц до старта московской Олимпиады Еремин получил тяжелую травму позвоночника и вместо полноценного лечения боль глушили с помощью иглотерапии. После этого карьера пошла на спад, хотя в 1981 году он стал чемпионом Европы, а в 1982-м - чемпионом мира. А в 1985-м он завершил карьеру.

Позвонили из ФСБ и предупредили

Тренерскую деятельность начал в тогда еще процветающей Сирии, куда его командировали по линии армейского спорта. Как вспоминал во время одной из бесед Еремин, на один из матчей руководимой им команды в зал неожиданно приехал один из руководителей местной разведки. Игру сразу же прекратили, на арене натянули волейбольную сетку, и сирийский генерал вместе со своими подчиненными стал играть в волейбол. Лишь после того, как закончил, выкатили щиты и баскетбольный матч возобновили.

В Москву Еремин вернулся, когда в России настали нелегкие времена. Возглавляемый им ЦСКА на равных сражался с грандами европейского баскетбола, хотя там даже у последнего запасного зарплата была выше, чем у всех игроков московского клуба. Да и ту платили крайней нерегулярно. Однажды в раздевалку пришел бизнесмен, назвавший себя давним болельщиком клуба. Выложил 10 тысяч долларов, которые Еремин тут же раздал баскетболистам.

Параллельно с клубом он работал с молодежной сборной России. Когда появилась возможность отправить команду на международный турнир в Испанию, денег, конечно, не было. Выручил старый друг по "Уралмашу" Анатолий Концевой. Он обо всем договорился, но попросил, чтобы вместе с командой поехали выделившие 30 тысяч долларов спонсоры. Как оказалось, лидеры самой авторитетной криминальной группировки Екатеринбурга ОПГ "Уралмаш".

Через несколько дней Еремину позвонили представители ФСБ и проинформировали, что спонсоры находятся во всероссийском розыске. Если они поедут в Испанию, то неприятности будут у всех. Прежде всего, у Еремина. Команда отправилась на зарубежный турнир без уральских авторитетов. Спустя некоторое время они попросили вернуть хотя бы паспорта. Еремин уже мысленно настраивался на то, что придется продать московскую квартиру, а возможно, и этого не хватит. Только все обошлось. Выпили со "спонсорами" пивка - и разошлись мирно.

Одна из самых неприятных историй из лихих 90-х, о которой Еремин не очень любит вспоминать, отравление баскетболистов ЦСКА в Афинах перед решающей игрой плей-офф Евролиги против "Олимпиакоса". Тогда в строю остались только пять игроков, которые сражались против звездной греческой команды во главе с экс-звездой НБА Александром Волковым. На вопрос, можно ли было не выходить на площадку, Станислав Георгиевич всегда отвечал уклончиво. Решение оставили на его усмотрение, но на тренера давили президент клуба Михаил Резников и возглавлявший делегацию Александр Гомельский. Они напирали на то, что придется выплатить громадную неустойку за срыв телетрансляции, а денег в клубной кассе нет.

Тайна матча в Афинах, наверное, никогда не будет раскрыта. Точно можно сказать лишь одно: руководители Евролиги чувствовали свою вину перед ЦСКА. В следующем сезоне армейцы снова встречались с "Олимпиакосом" в плей-офф, и о таком судействе, которое было в этих встречах, можно было лишь мечтать. Москвичи тогда пробились в "Финал четырех".

В бытность главным тренером ЦСКА у Еремина были очень непростые отношения с Гомельским. Интервью, которое брал в ту пору у Станислава Георгиевича, озаглавил с его слов: "У породистой собаки должен быть один хозяин". Как уверял Еремин, последней каплей, переполнившей чашу терпения Гомельского, стало признание тогдашнего тренера ЦСКА "Мужчиной года" по версии одного из популярных журналов. При голосовании Еремин опередил даже Владимира Жириновского.

И в ЦСКА, и в сборную России Еремин приходил в качестве ассистента главного тренера. В клубе главным был Иван Едешко, который достаточно быстро согласился уступить своему бывшего одноклубнику. В сборную Еремина позвал Сергей Белов. Впервые этот тренерский тандем отработал на Евробаскете-1997 в Испании. Там два ярких и харизматичных тренера еще как-то уживались. А вот на чемпионате Европы 1999 года во Франции было видно, что на тренерской скамейке им тесно.

На Олимпиаду-2000 в Сидней национальную команду, в которой дебютировал Андрей Кириленко, повез только Еремин. Он отработал еще на Евробаскете-2001 в Турции и на ЧМ-2002 в США. Там сборная России выступила неудачно. "Понимаю, что нужно уходить, - признался Еремин в Индианаполисе. - Вроде бы, все делаем правильно, а результата нет".