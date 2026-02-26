Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
23:33 26.02.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
В Энергодаре восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 26.02.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после аварийного обесточивания восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 26.02.2026
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
происшествия
запорожская область
энергодар
запорожская область, энергодар, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Происшествия
В Энергодаре восстановили энергоснабжение

В Энергодаре восстановили энергоснабжение после аварийного обесточивания

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после аварийного обесточивания восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
Выход из строя энергетического оборудования обесточил северо-запад Запорожской области, идут восстановительные работы, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
"Энергоснабжение города восстановлено. Идёт перезапуск оборудования на котельных и водозаборе", - сообщил Пухов в Telegram-канале.
Запорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала