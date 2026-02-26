https://ria.ru/20260226/energosnabzhenie-2077019884.html
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
В Энергодаре восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 26.02.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после аварийного обесточивания восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 26.02.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после аварийного обесточивания