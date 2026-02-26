Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге задержали участников экстремистской группировки - РИА Новости, 26.02.2026
11:45 26.02.2026
В Екатеринбурге задержали участников экстремистской группировки
Лидер и четверо участников экстремистской праворадикальной группировки, которым по 14 и 16 лет, задержаны в Екатеринбурге, они могут быть причастны к нападению... РИА Новости, 26.02.2026
2026
В Екатеринбурге задержали участников экстремистской группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Лидер и четверо участников экстремистской праворадикальной группировки, которым по 14 и 16 лет, задержаны в Екатеринбурге, они могут быть причастны к нападению на жителей нескольких районов города, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня утром в Екатеринбурге правоохранительные органы провели спецоперацию, в результате которой задержаны лидер и четыре члена праворадикальной экстремистской ячейки", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все участники являются подростками, им по 14 и 16 лет. По местам их проживания проведены осмотры, изъяты предметы, свидетельствующие о нападениях ими на жителей нескольких районов Екатеринбурга. Также, уточнил он, задержанные распространяли агитационные листовки с экстремистским содержанием.
Судя по снимкам осмотра, которыми поделился собеседник с агентством, дома у подростков нашли кастеты, перцовые баллончики, ножи и предметы, внешне похожие на пистолеты.
"В основе нападений лежала идеология ненависти к представителям других религий и национальностей", – добавил собеседник.
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
