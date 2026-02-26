https://ria.ru/20260226/ekaterinburg-2076840457.html
В Екатеринбурге задержали участников экстремистской группировки
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Лидер и четверо участников экстремистской праворадикальной группировки, которым по 14 и 16 лет, задержаны в Екатеринбурге, они могут быть причастны к нападению на жителей нескольких районов города, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня утром в Екатеринбурге
правоохранительные органы провели спецоперацию, в результате которой задержаны лидер и четыре члена праворадикальной экстремистской ячейки", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все участники являются подростками, им по 14 и 16 лет. По местам их проживания проведены осмотры, изъяты предметы, свидетельствующие о нападениях ими на жителей нескольких районов Екатеринбурга. Также, уточнил он, задержанные распространяли агитационные листовки с экстремистским содержанием.
Судя по снимкам осмотра, которыми поделился собеседник с агентством, дома у подростков нашли кастеты, перцовые баллончики, ножи и предметы, внешне похожие на пистолеты.
"В основе нападений лежала идеология ненависти к представителям других религий и национальностей", – добавил собеседник.