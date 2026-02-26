Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО - РИА Новости, 26.02.2026
09:28 26.02.2026
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО - РИА Новости, 26.02.2026
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО
Более 5,6 тысячи жителей Северо-Западного округа Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации в 2025 году, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 26.02.2026
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО

Ефимов: 5,6 тысяч человек получили жилье по реновации на северо-западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Более 5,6 тысячи жителей Северо-Западного округа Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации в 2025 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 2025 год договоры на квартиры в новостройках по программе реновации на северо-западе Москвы заключили более 5,6 тысячи горожан из 38 морально и физически устаревших домов. Это почти 40 процентов от числа всех новых правообладателей, которые появились здесь с начала реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что, помимо Северо-Западного округа, большое количество квартир по реновации также было передано жителям ВАО, САО и СВАО.
В материалах пресс-службы градкомплекса отмечается, что новостройки по программе реновации возведены уже в шести районах СЗАО. Например, около 1,5 тысячи человек в Северном Тушине в прошлом году оформили документы на такое жилье. В районе Покровское-Стрешнево более 1,4 тысячи москвичей стали участниками программы реновации, в Южном Тушине – более 1,2 тысячи. Также новые квартиры получили жители районов Хорошево-Мневники, Митино и Щукино.
Кроме того, в конце прошлого года к переселению начали готовиться люди, проживавшие еще в 10 старых домах на северо-западе столицы, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.
Москва
 
 
