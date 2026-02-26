Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Более 5,6 тысячи жителей Северо-Западного округа Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации в 2025 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За 2025 год договоры на квартиры в новостройках по программе реновации на северо-западе Москвы заключили более 5,6 тысячи горожан из 38 морально и физически устаревших домов. Это почти 40 процентов от числа всех новых правообладателей, которые появились здесь с начала реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города отметил, что, помимо Северо-Западного округа, большое количество квартир по реновации также было передано жителям ВАО, САО и СВАО.

В материалах пресс-службы градкомплекса отмечается, что новостройки по программе реновации возведены уже в шести районах СЗАО. Например, около 1,5 тысячи человек в Северном Тушине в прошлом году оформили документы на такое жилье. В районе Покровское-Стрешнево более 1,4 тысячи москвичей стали участниками программы реновации, в Южном Тушине – более 1,2 тысячи. Также новые квартиры получили жители районов Хорошево-Мневники, Митино и Щукино.

Кроме того, в конце прошлого года к переселению начали готовиться люди, проживавшие еще в 10 старых домах на северо-западе столицы, добавили в градкомплексе.