Представитель Джигана рассказал, как рэпер поделит имущество с Самойловой - РИА Новости, 26.02.2026
12:15 26.02.2026
Представитель Джигана рассказал, как рэпер поделит имущество с Самойловой
Представитель Джигана рассказал, как рэпер поделит имущество с Самойловой - РИА Новости, 26.02.2026
Представитель Джигана рассказал, как рэпер поделит имущество с Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко) настаивает на разделе имущества с Оксаной Самойловой в равных долях, сообщил РИА Новости представитель артиста Сергей Жорин. РИА Новости, 26.02.2026
https://ria.ru/20260220/samojlova-2075709687.html
2026
Представитель Джигана рассказал, как рэпер поделит имущество с Самойловой

РИА Новости: Джиган намерен делить имущество с Самойловой поровну

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) настаивает на разделе имущества с Оксаной Самойловой в равных долях, сообщил РИА Новости представитель артиста Сергей Жорин.
"Мы просим поделить совместно нажитое имущество по 1/2. Оценка имущества пока не проводилась", — сообщил собеседник агентства.
Ранее защита Джигана заявляла, что артист подписывал брачный договор, находясь в уязвимом состоянии, принимал лекарства и проходил лечение, из-за чего не осознавал правовые последствия. В настоящее время сторона рэпера добивается признания этого документа недействительным.
Самойлова подала на развод с Джиганом в 2025 году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время на примирение, однако в январе представитель блогера сообщил, что примирения не произошло. Дело передано в суд вышестоящей инстанции из мирового участка, где рассматривался вопрос о расторжении брака.
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом
20 февраля, 11:48
20 февраля, 11:48
 
