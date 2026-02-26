https://ria.ru/20260226/dtp-2076826768.html
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Новгородской области, в результате которого пострадали девять пассажиров, сообщила пресс-служба СУСК РФ по...
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Новгородский СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом