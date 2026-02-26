Рейтинг@Mail.ru
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.02.2026
10:55 26.02.2026 (обновлено: 11:10 26.02.2026)
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Новгородской области, в результате которого пострадали девять пассажиров, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:55:00+03:00
2026-02-26T11:10:00+03:00
происшествия, россия, новгородская область, старая русса
Новгородской области возбудили дело после ДТП с автобусом

© Фото : СУ СКР по Новгородской областиСотрудник Следственного комитета на месте ДТП с автобусом в Новгородской области
Сотрудник Следственного комитета на месте ДТП с автобусом в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : СУ СКР по Новгородской области
Сотрудник Следственного комитета на месте ДТП с автобусом в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Новгородской области, в результате которого пострадали девять пассажиров, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В среду старорусская госавтоинспекция сообщила, что в городе Старая Русса на перекрёстке маршрутка при перестроении столкнулась с лесовозом. В момент ДТП в автобусе находились 16 человек. Девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
