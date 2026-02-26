Рейтинг@Mail.ru
В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/druzhba-2076949187.html
В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ
В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает запрос венгерского премьера Виктора Орбана на проведение проверки состояния нефтепровода "Дружба", однако считает эту задачу сложной для... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:47:00+03:00
2026-02-26T17:47:00+03:00
украина
в мире
виктор орбан
антониу кошта
венгрия
киев
евросовет
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_4326299d901d47861318a643765ae9ae.jpg
https://ria.ru/20260226/orban-2076890587.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_301:0:2656:1766_1920x0_80_0_0_66b52336abd03204cf77ce9d54ad9213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, виктор орбан, антониу кошта, венгрия, киев, евросовет, мирный план сша по украине, евросоюз, петер сийярто
Украина, В мире, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Венгрия, Киев, Евросовет, Мирный план США по Украине, Евросоюз, Петер Сийярто
В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ

Politico: в ЕС рассматривают просьбу по оценке "Дружбы", но считают это сложным

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает запрос венгерского премьера Виктора Орбана на проведение проверки состояния нефтепровода "Дружба", однако считает эту задачу сложной для выполнения, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина. Как сообщает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
«
"Высокопоставленный чиновник ЕС... заявил изданию.., что блок принял к сведению запросы на оценку ущерба, но ситуация в сфере безопасности осложняют эту задачу", - говорится в материале издания.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
Вчера, 14:48
 
УкраинаВ миреВиктор ОрбанАнтониу КоштаВенгрияКиевЕвросоветМирный план США по УкраинеЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала