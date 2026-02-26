В ЕС считают задачу по оценке "Дружбы" сложной, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает запрос венгерского премьера Виктора Орбана на проведение проверки состояния нефтепровода "Дружба", однако считает эту задачу сложной для выполнения, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина. Как сообщает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
"Высокопоставленный чиновник ЕС... заявил изданию.., что блок принял к сведению запросы на оценку ущерба, но ситуация в сфере безопасности осложняют эту задачу", - говорится в материале издания.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.