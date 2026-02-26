Москва и Минск подписали документы после заседания Высшего Госсовета СГ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская и белорусская стороны подписали семь документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, их список опубликован на сайте Кремля.
На заседании были подписаны постановления "О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы", "Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год".
Сторонами была принята директива Высшего государственного совета Союзного государства "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия", а также подписаны резолюции "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства" и "О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства".
Кроме того, РФ и Белоруссия подписали декрет "Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Москве провели заседание Высшего госсовета Союзного государства.