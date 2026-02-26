Москва и Минск подписали документы после заседания Высшего Госсовета СГ

На заседании были подписаны постановления "О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы", "Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год".