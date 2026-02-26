Рейтинг@Mail.ru
В челябинском приюте "Того" рассказали об адаптации собаки Додобони - РИА Новости, 26.02.2026
17:44 26.02.2026
В челябинском приюте "Того" рассказали об адаптации собаки Додобони
В челябинском приюте "Того" рассказали об адаптации собаки Додобони
челябинск
додо пицца
челябинск
челябинск, додо пицца
Челябинск, Додо Пицца
В челябинском приюте "Того" рассказали об адаптации собаки Додобони

Руководитель приюта Кнапская: Додобоня постепенно адаптируется к условиям "Того"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", постепенно адаптируется к новым условиям, хорошо ест и гуляет по вольеру, рассказала РИА Новости руководитель приюта Елена Кнапская.
Ранее курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с домашними питомцами.
"Она выходит из будки, гуляет по вольеру... Кушает нормально. Мы кормим натурально - вчера давали гречку с котлетами. Сухой корм она не ест. Сегодня с утра давали отварную курицу. На аппетит не жалуется. Сегодня еще грызла кости, говяжьи, утащила себе в будку", - сказала Кнапская.
Она отметила, что собака пока никого не подпускает к себе, пытается кусаться. По словам руководителя приюта, животное навещают волонтеры, представители "Додо Пиццы".
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой
24 февраля, 17:29
 
ЧелябинскДодо Пицца
 
 
