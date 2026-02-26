Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
Хоккей
 
21:49 26.02.2026
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" на выезде обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.02.2026
хоккей
спорт
артём сергеев
ансель галимов
джордан уил
динамо (минск)
ска (санкт-петербург)
локомотив (ярославль)
спорт, артём сергеев, ансель галимов, джордан уил, динамо (минск), ска (санкт-петербург), локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Артём Сергеев, Ансель Галимов, Джордан Уил, Динамо (Минск), СКА (Санкт-Петербург), Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" в гостях обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо М" (Москва)
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо М (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34). У СКА шайбу забросил Никита Дишковский (13).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
1 : 4
Динамо Москва
12:39 • Nikita Dishkovsky
05:43 • Ансель Галимов
(Антон Слепышев, Sergei Artemyev)
08:09 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
08:45 • Кирилл Адамчук
(Джордан Уил, Никита Гусев)
13:59 • Артем Сергеев
(Джордан Уил)
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло СКА при одном поражении. Столичный клуб гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, команда поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. "Бело-голубые" стали седьмым, предпоследним клубом от Запада, которому удалось обеспечить участие в Кубке Гагарина, ранее в плей-офф отобрались ярославский "Локомотив", минское "Динамо", череповецкая "Северсталь", нижегородское "Торпедо" и СКА. Петербургская команда идет седьмой с 69 баллами.
В следующем матче СКА 28 февраля примет ярославский "Локомотив", "Динамо" днем позднее дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".
Хоккей
 
