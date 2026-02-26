Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34). У СКА шайбу забросил Никита Дишковский (13).
26 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12:39 • Nikita Dishkovsky
05:43 • Ансель Галимов
(Антон Слепышев, Sergei Artemyev)
08:09 • Джордан Уил
08:45 • Кирилл Адамчук
(Джордан Уил, Никита Гусев)
13:59 • Артем Сергеев
(Джордан Уил)
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло СКА при одном поражении. Столичный клуб гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, команда поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. "Бело-голубые" стали седьмым, предпоследним клубом от Запада, которому удалось обеспечить участие в Кубке Гагарина, ранее в плей-офф отобрались ярославский "Локомотив", минское "Динамо", череповецкая "Северсталь", нижегородское "Торпедо" и СКА. Петербургская команда идет седьмой с 69 баллами.
В следующем матче СКА 28 февраля примет ярославский "Локомотив", "Динамо" днем позднее дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".