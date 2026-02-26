"Денверу" обыграл "Бостон" в матче НБА

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 103:84 (21:24, 26:24, 30:19, 26:17). Самым результативным игроком встречи стал центовой "Наггетс" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. У "Бостона" 23 очка и 11 подборов на счету Джейлена Брауна.
"Денвер" (37 побед и 22 поражения) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, прервавший четырехматчевую победную серию "Бостон" (38-20) занимает вторую позицию на Востоке.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 124:116;
"Мемфис Гриззлис" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 112:133;
"Торонто Рэпторс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 107:110;
"Милуоки Бакс" - "Кливленд Кавальерс" - 118:116;
"Хьюстон Рокетс" - "Сакраменто Кингз" - 128:97.
