"Денверу" обыграл "Бостон" в матче НБА
Баскетбол
 
08:59 26.02.2026
"Денверу" обыграл "Бостон" в матче НБА
"Денверу" обыграл "Бостон" в матче НБА
"Денвер Наггетс" одержал победу над "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
баскетбол
спорт
денвер
восток
никола йокич
денвер наггетс
бостон селтикс
детройт пистонс
денвер
восток
"Денверу" обыграл "Бостон" в матче НБА

Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Бостон" в матче НБА

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 103:84 (21:24, 26:24, 30:19, 26:17). Самым результативным игроком встречи стал центовой "Наггетс" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. У "Бостона" 23 очка и 11 подборов на счету Джейлена Брауна.
"Денвер" (37 побед и 22 поражения) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, прервавший четырехматчевую победную серию "Бостон" (38-20) занимает вторую позицию на Востоке.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 124:116;
"Мемфис Гриззлис" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 112:133;
"Торонто Рэпторс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 107:110;
"Милуоки Бакс" - "Кливленд Кавальерс" - 118:116;
"Хьюстон Рокетс" - "Сакраменто Кингз" - 128:97.
НБА
26 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Денвер
103 : 84
Бостон
