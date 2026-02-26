Зеленский задумал переиграть Трампа и жестоко поплатился

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Разногласия Киева с Вашингтоном усиливаются и становятся опасными для Зеленского. Глава режима подозревает США в желании отстранить его от власти. В адрес Трампа посыпались жесткие высказывания, однако ограничиваться этим украинские власти не намерены. Что они задумали — в материале РИА Новости.

Тревожный вопрос

За последние несколько дней Зеленский дважды признавал, что опасается смещения. В эфире шоу британского телеведущего Пирса Моргана он поставил вопрос прямо: Вашингтон хочет выборов или просто его ухода? И затем повторил то же самое в интервью BBC.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Киев © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Киев

Одновременно нелегитимный глава режима не только попытался сгладить имиджевые последствия очередных коррупционных разоблачений, но и устроил на этом самопиар. Якобы в стране коррупции не больше, чем в Евросоюзе, а представители киевского режима, наоборот, "молодцы", так как борются с ее проявлениями.

Заодно бросил камень в огород потенциальных конкурентов. Решил, например, ответить на недавно опубликованную в западных СМИ критику от посла Украины в Британии Валерия Залужного за провал контрнаступления 2023 года. Слова бывшего главкома ВСУ Зеленский и не подтвердил, и не опроверг, зато не упустил возможности его упрекнуть.

"Сейчас не время для политики. Другие решили иначе", — сказал Зеленский, намекая на "неразумность" Залужного. Сам же глава режима еще не решил, идти на выборы или нет. При продолжении конфликта он, конечно, готов выдвинуться на второй срок, а вот на случай мира прямого ответа не дает.

© AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне © AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне

Прощения не будет

Власть пересидевшего президентский срок Зеленского держится на военном положении, которое можно продлевать неограниченное число раз. Судя по риторике, он понимает, что у американского лидера такой возможности нет и оставшиеся три года Трампа будут последними.

Зеленский не скрывает, что рассчитывает на приход новой администрации, надеясь в перспективе на благосклонность Белого дома. И публично, без стеснения заявляет о главном спонсоре: "Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно".

Раскручивание темы утраты доверия к американскому лидеру на Украине подхватывают даже оппоненты Зеленского. Тот же мэр Киева Виталий Кличко говорит, что "не понимает посылов" президента США.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране

Киевский режим по-прежнему стоит на той позиции, что никаких выборов и референдумов до прекращения огня не будет. Зеленский требует до двух месяцев перемирия, отказываясь идти на какие-либо территориальные уступки. Поэтому выставляет виноватым Вашингтон, который как раз пытается сдвинуть процесс с мертвой точки.

В зоне особого влияния

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Зеленский поручил готовить Украину к боевым действиям еще на три года. Банковая это опровергает. Однако в контексте сохранения власти такие планы выглядят вполне логично.

"Зеленский чувствует, что идет процесс его потенциальной замены, и борется за выживание всеми доступными способами — в том числе отказывается от мира, пытаясь быть максимально полезным Евросоюзу. Они ему ближе, чем США, и у них больше возможностей влиять на его судьбу в прямом смысле этого слова", — отмечает политолог Александр Дудчак.

© AP Photo / Ludovic Marin Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева © AP Photo / Ludovic Marin Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева

Как недавно писала газета Bild, ссылаясь на исследование Кильского института мировой экономики, американская поддержка Украины в 2025-м сократилась на 99 процентов, но благодаря европейским поставкам общий объем помощи остался примерно на уровне предыдущих лет.

Киев в гуманитарном, экономическом и военном плане полностью зависим от ЕС и Британии, но Зеленскому дополнительно нужны личные гарантии. Ради этого он готов сыграть одновременно и на евро-атлантических противоречиях, и на желании Европы вмешаться в текущий переговорный процесс.

Его поведение выгодно сторонникам продолжения конфликта любой ценой. По словам Дудчака, хамство в отношении Трампа говорит о том, что Зеленскому нужны обязательства от Запада в обеспечении собственной безопасности или по крайней мере гарантии сохранения власти.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Президент Украины Владимир Зеленский © AP Photo / Efrem Lukatsky Президент Украины Владимир Зеленский

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что на Западе пока никто не принял окончательного решения относительно главы киевского режима.

"У Соединенных Штатов и Европы есть способы заставить его сложить полномочия через отказ от должности. Или через выборы, которые, кстати, непонятно чем могут закончиться. Есть список кандидатов — приблизительный, но не окончательный. Если не пойдет Залужный и не будет участвовать тот же Кличко, то шансы нынешнего главы в разы вырастут", — объясняет Денисов.