Рейтинг@Mail.ru
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/delegatsija-2076825740.html
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США - РИА Новости, 26.02.2026
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США
Иранская делегация прибыла на место непрямых переговоров с США по иранскому ядерному досье в посольство Омана в Женеве, сообщает гостелерадиокомпания Ирана... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:49:00+03:00
2026-02-26T10:49:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
оман
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260226/ssha-2076802873.html
женева (город)
сша
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), сша, оман, стив уиткофф
В мире, Женева (город), США, Оман, Стив Уиткофф
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США

Иранская делегация прибыла на место переговоров с США в Женеве

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иранская делегация прибыла на место непрямых переговоров с США по иранскому ядерному досье в посольство Омана в Женеве, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
В четверг в Женеве состоится новый раунд переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье.
"(Глава МИД Ирана Аббас - ред.) Аракчи вместе с переговорной делегацией от нашей страны прибыл в посольство Омана в Женеве для присутствия на третьем раунде непрямых переговоров с США", - говорится в сообщении.
Иранскую делегацию на переговорах будет возглавлять Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США боятся истощения оружейных запасов в случае удара по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 08:49
 
В миреЖенева (город)СШАОманСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала