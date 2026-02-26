https://ria.ru/20260226/delegatsija-2076825740.html
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США - РИА Новости, 26.02.2026
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США
Иранская делегация прибыла на место непрямых переговоров с США по иранскому ядерному досье в посольство Омана в Женеве, сообщает гостелерадиокомпания Ирана... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:49:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
оман
стив уиткофф
РИА Новости
2026
В мире, Женева (город), США, Оман, Стив Уиткофф
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США
Иранская делегация прибыла на место переговоров с США в Женеве