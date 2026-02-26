Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника службы закупа зерна компании "Макфа" в Челябинске, обвиняемого в коммерческом подкупе и получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемый с декабря 2021 года по февраль 2025 года получил от директора коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение и взятку в общей сумме более 9,8 миллиона рублей. Денежные средства передавались за согласование коммерческого предложения, подписание спецификаций на поставку и беспрепятственную приемку зерна.