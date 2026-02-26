https://ria.ru/20260226/cheljabinsk-2076857030.html
Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке
ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника службы закупа зерна компании "Макфа" в Челябинске, обвиняемого в коммерческом подкупе и получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, обвиняемый с декабря 2021 года по февраль 2025 года получил от директора коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение и взятку в общей сумме более 9,8 миллиона рублей. Денежные средства передавались за согласование коммерческого предложения, подписание спецификаций на поставку и беспрепятственную приемку зерна.
"В прокуратуре Челябинской области
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника службы закупа зерна АО "Макфа". Он обвиняется по части 8 статьи 204 УК РФ
(коммерческий подкуп), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как уточняет региональное СУСК РФ, по ходатайству следователя СК
России судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на автомобиль BMW
, две квартиры, гараж стоимостью свыше 8,4 миллиона рублей, а также на денежные средства (вклады) в сумме около 500 миллионов рублей, находящиеся на счетах фигуранта.
Речь идет о начальнике службы закупа зерна АО "Макфа" Иване Тофане, судом ему избрана мера пресечения в виде ареста до 27 апреля.