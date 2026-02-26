https://ria.ru/20260226/bryansk-2077014824.html
В Брянской области мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
Мирная жительница была ранена в результате атаки ВСУ на Клинцы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:38:00+03:00
2026-02-26T22:38:00+03:00
2026-02-26T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
клинцы
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
клинцы
В Брянской области мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
