Рейтинг@Mail.ru
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/britaniya-2077005548.html
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России - РИА Новости, 26.02.2026
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России
Возможное размещение западных военных сил на Украине существенно изменит характер конфликта, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:48:00+03:00
2026-02-26T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
джон хили
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260226/sikorskiy-2076971116.html
https://ria.ru/20260226/bunker-2076951118.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джон Хили, Владимир Путин
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России

Фергюсон: возможная отправка западных сил на Украину изменит характер конфликта

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможное размещение западных военных сил на Украине существенно изменит характер конфликта, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"В настоящее время открыто обсуждаются планы по размещению европейских военных сил на территории Украины — шаг, который коренным образом изменит характер конфликта. <…> Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией", — отметил он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России
Вчера, 18:42
По словам политика, принятые сейчас политические решения определят, "будет ли континент двигаться к эскалации или же удастся избежать более масштабной войны".
Глава минобороны Великобритании Джон Хили 22 февраля заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ узнали о совещаниях в тайном бункере из-за России
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДжон ХилиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала