"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможное размещение западных военных сил на Украине существенно изменит характер конфликта, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"В настоящее время открыто обсуждаются планы по размещению европейских военных сил на территории Украины — шаг, который коренным образом изменит характер конфликта. <…> Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией", — отметил он.
По словам политика, принятые сейчас политические решения определят, "будет ли континент двигаться к эскалации или же удастся избежать более масштабной войны".
Глава минобороны Великобритании Джон Хили 22 февраля заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.